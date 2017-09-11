Кириленко: мы разбираем каждую команду и играем с ней в «правильный» баскетбол

Знаменитый российский баскетболист Андрей Кириленко, с 2015 года являющийся президентом Российской федерации баскетбола, прокомментировал выступление сборной России на групповом этапе Евробаскета, а также в 1/8 финала с Хорватией (101:78).



«Если посмотреть на наши игры в группе, то мы каждую команду разбирали и с каждой командой играли в «правильный» баскетбол. С теми же латышами мы просто не додержали тот посыл, с которым начали играть. Сегодня мы его додержали и додавили соперника. Поэтому спасибо нашим ребятам, которые почти не спят, работают по 20 часов, нарезают моменты, вычленяют каждого игрока и думают, где мы можем получить преимущество. Посмотрите на сегодняшний матч, это здорово работает. Пусть Богданович и забил 28 очков, но я считаю, что Дима Кулагин и Никита Курбанов очень здорово его нагрузили, «отрезали» его от команды. Шарича вообще выключили, заставив его играть в другой баскетбол», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.