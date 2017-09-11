Базаревич: сборной России есть куда прибавлять

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением об игре команды с Хорватией (101:78).

«Сегодня для всех понятна была важность матча. Или остался здесь, или домой поехал. Хорошие игроки собираются в такие моменты.

Мы до сих пор в процессе, совершенству нет предела. Мы пока только в четвертьфинале. Хотелось бы прибавлять, для этого есть ресурсы. Хорошо, что мы выигрываем. Это помогает игрокам верить в то, что мы делаем.

Меня радует, что мы были ментально сильными и стабильными на протяжении всех 40 минут. То, о чём мы говорили, сработало. Лучшая ли это игра в моей карьере? Вау. Я пока не думал об этом. Надеюсь, что у нас есть пространство для улучшения игры.

Мне кажется, что в нескольких моментах мы не сделали того, что хотели. Несколько раз с Богдановичем было. С Шаричем, наверное, неплохо. Повезло, что Симон получил три фола быстро. Я знал Симона и Укича хорошо, я их тренировал. Они достаточно понятные ребята", — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.