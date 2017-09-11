Брайант: Макгрэйди был зверем во всех аспектах игры

Легендарный игрок НБА Коби Брайант поздравил Трэйси Макгрэйди с введением в Зал славы баскетбола.



«Т-Мак заслужил это. Ты был зверем во всех аспектах игры. Надеюсь, твои дети знают и ценят, каким был их отец», – написал Брайант на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Макгрэйди – девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэйди так и не сумел стать чемпионом НБА.

Макгрэйди введён в Зал славы баскетбола