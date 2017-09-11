Душан Ивкович получит звание легенды Евролиги

Евролига на своём официальном сайте объявила, что Душан Ивкович 20 сентября в Греции будет назван легендой Евролиги. Торжественное мероприятие состоится во время выставочного матча между командой «Звёзды Душана Ивковича» и «Олимпиакосом».



Специалист начал тренерскую карьеру в 1978 году. За это время ему удалось дважды победить в Евролиге (1997, 2012), выиграть Кубок УЛЕБ (2006), а также привести Югославию к победам на чемпионате мира (1990) и Евробаскете (1989, 1991, 1995).



В России Ивкович работал в ЦСКА (2002-2005) и «Динамо» (2005-2007).

Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube.