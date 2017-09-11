Елевич: победа сборной России над Хорватией – заслуга тренерского штаба

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (101:78).



«Я восхищён сборной России, которая сделала всю необходимую игру. Наши ребята великолепно сыграли в защите. Дарио Шарич и Боян Богданович просто не могли сориентироваться при двойном отборе. Никаких шансов у хорватов не было для хорошей передачи, все смещения наших игроков были выполнены великолепно. Считаю, что большую роль сыграла широкая ротация наших игроков, которую выбрал тренерский штаб и которая оправдала себя на 100%. У сборной Хорватии очень сильный состав, но наша сборная подобрала к ней ключики. Мне понравилось, что отключили Шарича, который говорил, что не проиграет сборной России.



Сборная России по крупицам собирала преимущество в первых двух четвертях, а в третьей ушли в отрыв – 57:72. Это тот гандикап, который позволяет контролировать ход встречи. Итоговый счёт – отличный показатель уровня нашей сборной. Все ребята в нашей команде выступили отлично. Алексей Швед провёл лучший матч на этом чемпионате. И по результативности, и по передачам. Но в целом победа сборной России над командой Хорватии – заслуга тренерского штаба. Мы навязали такую игру, которая была не по нраву хорватам», – сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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