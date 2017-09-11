Клиффорд: Дуайт Ховард по-прежнему является элитным игроком обороны

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд подтвердил, что центровой Дуайт Ховард, пополнивший ряды команды минувшим летом, будет выходить на паркет с первых минут.



«Конечно, Дуайт уже не так атлетичен, как во времена выступления за «Орландо», но он всё ещё является элитным игроком обороны. Он один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо работал», – приводит слова Клиффорда The Charlotte Observer.



Сезон-2016/17 Ховард провёл в составе «Атланты Хоукс». 31-летний центровой принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 13,5 очка, 12,7 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

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