«Милан» ведёт переговоры с литовским «Летувос Ритас» о переходе Гудайтиса

Баскетбольный клуб «Милан» ведёт переговоры с литовским «Летувос Ритас» об обмене в итальянскую команду тяжёлого форварда Артураса Гудайтиса. Ожидается, что, как только руководство клубов достигнет договорённости, литовский баскетболист подпишет с «Миланом» двухлетний контракт. Об этом в своём «твиттере» сообщил литовский журналист Донатас Урбонас.

«Милан» ведёт переговоры о переходе Артураса Гдайтиса из «Летувос Ритас». Речь идёт о двухлетнем контракте", — написал Урбонас.

Гудайтис выступает в «Летувос Ритас» с 2015 года, до этого он играл за литовский «Жальгирис».