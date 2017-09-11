Богданович: Хорватии не хватило гордости, воли и желания в матче с Россией

Защитник сборной Хорватии Боян Богданович после поражения от России в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 со счётом 78:101 подчеркнул, что его команде не хватило воли по ходу встречи. По словам Богдановича, сборная Хорватии не смогла показать качественный баскетбол во встрече с россиянами.



«Нам не хватило гордости, воли и желания. Год за годом мы наступаем на одни и те же грабли. Речь не о тактике, не о точности бросков, а о моральных качествах команды. Если соперник набирает 100 очков и практически не фолит по ходу матча, это говорит о многом. Каждый год я приезжаю в сборную с надеждой, что что-то изменится. Стыдно признаваться, но мы не показали качественной игры в матче с Россией», — цитирует Богдановича BlicSport.