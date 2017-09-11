Джонс не ведёт переговоров с «Црвеной Звездой»

Американский форвард Кевин Джонс, выступавший в минувшем сезоне в составе «Локомотива-Кубань», не ведёт переговоров с белградской «Црвеной Звездой», передаёт источник близкий к игроку. Ранее сообщалось, что сербский клуб заинтересован в подписании соглашения с баскетболистом.

Добавим, что по условиям расторжения сделки Джонса и «Локомотива-Кубань» игрок не может подписать контракт с клубом, выступающим в Единой лиге ВТБ или Еврокубке.

В прошлом сезоне Лиги ВТБ Джонс набирал 13,2 очка и совершал 6,5 подбора в среднем за матч. В Еврокубке его показатели составили 11,9 очка и 5,7 подбора за игру.