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Джонс не ведёт переговоров с «Црвеной Звездой»

11 сентября 2017, понедельник. 21:37 Баскетбол

Американский форвард Кевин Джонс, выступавший в минувшем сезоне в составе «Локомотива-Кубань», не ведёт переговоров с белградской «Црвеной Звездой», передаёт источник близкий к игроку. Ранее сообщалось, что сербский клуб заинтересован в подписании соглашения с баскетболистом.

Добавим, что по условиям расторжения сделки Джонса и «Локомотива-Кубань» игрок не может подписать контракт с клубом, выступающим в Единой лиге ВТБ или Еврокубке.

В прошлом сезоне Лиги ВТБ Джонс набирал 13,2 очка и совершал 6,5 подбора в среднем за матч. В Еврокубке его показатели составили 11,9 очка и 5,7 подбора за игру.

«Црвена Звезда» ведёт переговоры с экс-форвардом «Локомотива» Джонсом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Црвена Звезда
Новости. Баскетбол
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