Кириленко пригласил Путина на Евробаскет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, заявил, что не станет надевать официальный костюм на матчи сборной России на Евробаскете. Нарушить этот принцип он будет готов лишь в том случае, если матч команды посетит президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Для кого мне выглядеть консервативно? Здесь жарко. Я же не буду ходить в костюме, в пиджаке. Туркоглу ходит в костюме, потому что проводит встречи с президентом Турции. Если президент нашей страны будет на матче — естественно, я надену костюм. Владимир Владимирович, мы вас приглашаем!» — приводит слова Кириленко Eurohoops.