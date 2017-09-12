Зубков: в России не хватает такой популяризации баскетбола, как в Турции

Форвард сборной России Андрей Зубков признался, что от участия в Евробаскете-2017 получает совсем иные эмоции, нежели от чемпионата Европы двухлетней давности, а также подчеркнул, что России стоило бы перенять у Турции некий опыт популяризации баскетбола.

«Там проигрывали постоянно, ходили с опущенной головой. Первую проиграл, вторую, третью… Здесь выиграл, выиграл, чувствуешь уверенность, находишься на подъёме. Ещё очень нравится, что, когда выигрываешь, это заставляет замолчать некоторых людей. Постараемся также идти дальше. Баскетбол — штука непредсказуемая.

По организации этот турнир тоже отличается: в Стамбуле всё как-то живёт баскетболом, а в Монпелье скучновато было. Здесь есть реклама на улицах, включаешь телевизор — там рекламы с баскетболистами их сборной. Такой популяризации не хватает в России. Мы не просим денег за съёмки в рекламе. Было бы просто прикольно поучаствовать. Капли от насморка порекламировать. На флаконе было бы написано: «Андрей Зубков». Люди заинтересуются, кто это, и узнают про баскетбол», — сказал Зубков в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Андреем Зубковым можно прочитать на «Чемпионате».