Винс Хантер продолжит карьеру в «Мемфисе»

Форвард Винс Хантер подписал контракт с «Мемфис Гриззлиз». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.



Минувший сезон Хантер провёл в составе саратовского «Автодора». 23-летний форвард принял участие в 17 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал по 14,7 очка, собирал по 7,7 подбора, отдавал по 1,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за 26,7 минуты в среднем за игру.



Винс играл за «Гриззлиз» в предсезонных матчах в прошлом году, а также помогал команде в Летней лиге НБА.

«Мемфис» не намерен вести переговоры о возможном обмене М. Газоля и Конли