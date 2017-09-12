Тони Аллен договорился с «Нью-Орлеаном» об однолетнем контракте

По информации ESPN, атакующий защитник Тони Аллен, являющийся неограниченно свободным агентом, договорился с «Нью-Орлеан Пеликанс» о подписании однолетнего контракта на $ 2,3 млн.



В прошлом сезоне Аллен выступал за «Мемфис Гриззлиз». 35-летний ветеран помог команде в 71 поединке регулярного чемпионата. Тони проводил на площадке по 27,0 минуты, набирал по 9,1 очка, собирал по 5,5 подбора, отдавал по 1,4 передачи, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.



Предстоящий сезон станет для Аллена 14-м в НБА.

«Клипперс» и «Мемфис» обсуждают обмен Тони Аллена