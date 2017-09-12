Рэй Аллен: не держу зла на Пирса и Гарнетта

Экс-игрок НБА Рэй Аллен признался, что ему давно нужно было наладить отношения с бывшими одноклубниками Полом Пирсом, Кевином Гарнеттом и Рэджоном Рондо.



«Мы должны были поговорить с Полом об этом, потому что, если вы помните, я не сказал ничего плохого об этих парнях. Я не держу зла на них. Я ушёл из «Бостона» свободным агентом», – приводит слова Аллена NBC Sports.



Напомним, что конфликт между бывшими лидерами «Бостона» произошёл после того, как Аллен подписал контракт с «Майами Хит» в 2012 году. Ранее стало известно, что Пирс и Рэй помирились, приняв участие в показательном матче в Китае.

Пол Пирс помирился с Рэем Алленом