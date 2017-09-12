Дончич: постараюсь доказать, что достоин первого номера драфта НБА

Защитник сборной Словении и «Реала» Лука Дончич польщён мнением экспертов, прочащих ему радужное будущее в НБА.



«Приятно слышать, что мне прогнозируют первый номер драфта НБА. Но мне необходимо ещё много работать, чтобы доказать, что я достоин этого. Что касается переезда за океан, то я пока не заглядываю настолько далеко в будущее. На данный момент меня всё устраивает в «Реале». Это наилучший вариант для меня сейчас», – сообщил Дончич на пресс-конференции накануне матча четвертьфинала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Латвии.