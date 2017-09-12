Т. Адетокунбо: в четвертьфинале Евробаскета фаворитом будет Россия, а не Греция

Мощный форвард сборной Греции Танасис Адетокунбо накануне матча четвертьфинала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России поделился мнением о сопернике.



«Я видел поединок России с Хорватией. Это очень сильная команда. В нашем четвертьфинале фаворитами будут именно россияне, а не мы. Но в этом есть и положительная сторона. Всякий раз, когда фаворитами считали Грецию, игры складывались для нас неудачно. Теперь же мы более раскрепощены и постараемся показать свой лучший баскетбол. А лишний день отдых не играет значительной роли», – цитирует Адетокунбо официальный сайт федерации баскетбола Греции.