Оукли подаст гражданский иск на владельца «Нью-Йорка» Долана

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли готовит для подачи в суд гражданский иск на нынешнего владельца организации Джеймса Долана, сообщает ESPN. Он будет касаться инцидента, произошедшего на домашней арене команды в феврале нынешнего года во время матча с «Индианой Пэйсерс». Тогда Оукли был задержан полицией после стычки со службой охраны арены. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что именно охранники первыми применили силу, когда пытались вывести экс-баскетболиста с его места.

По мнению Оукли, конфликт стал следствием его напряжённых отношений с Доланом.