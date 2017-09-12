Пачесас: в матче с Литвой настоящим тренером Греции был Калатес

Бывший литовский игрок и тренер Томас Пачесас отказался признать, что допустил ошибку, когда низко оценил уровень главного тренера сборной Греции Костаса Миссаса.



«А что я сказал? Я утверждал, что Миссас пришел к руководству сборной после работы в женском баскетболе и с молодёжными командами. На этом основании я думал, что он уступает в опыте наставнику сборной Литвы Дайнюсу Адомайтису. Я не стану брать свои слова назад. И я считаю, что в матче с литовцами настоящим тренером греков был Ник Калатес», – цитирует Пачесаса 15min.lt.



Сборная Греции встретится со сборной России в четвертьфинале плей-офф Евробаскета-2017.