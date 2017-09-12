«Химки» объявили о начале продаж новой игровой майки Шведа

Баскетбольный клуб «Химки» анонсировал начало продаж игровой майки российского защитника Алексея Шведа образца сезона-2017/18. Болельщикам предоставляется возможность сделать предзаказ игровой майки.



«Во время выступления сборной России на Евробаскете действует специальная цена – 3999 рублей», — отмечается на официальном сайте подмосковной команды.



Получить консультацию и сделать предзаказ можно, позвонив по телефону +7 (498) 691-24-33.

Аллей-уп Шведа на форварда Андрея Воронцевича в матче сборной России с Хорватией был признан лучшим моментом второго дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.