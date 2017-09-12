Нового тренера женской сборной РФ назначат до конца сентября

Председатель совета по женским сборным РФБ Анна Архипова-фон Калманович обещает, что новый главный тренер сборной России будет назначен до конца текущего месяца.



«Совет сегодня обсуждал вопрос о новом главном тренере, но пока результатов нет. Думаю, это вопрос ближайшего будущего. До конца сентября в любом случае надо будет принимать решение, потому что уже надо будет подавать заявку на отборочный цикл. До конца месяца назначение будет сделано. Тренерский совет, где будем обсуждать кандидатов на роль тренера сборной, намечаем провести в период с 25 по 29 сентября», — цитирует Архипову-фон Калманович «Р-Спорт».



Прежний наставник женской сборной Александр Васин ушёл в отставку после провального выступления команды на чемпионате Европы, состоявшемся в июне, где россиянки на смогли пройти в четвертьфинал и завоевать путёвку на чемпионат мира 2018 года.