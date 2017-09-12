Саллинджер подписал контракт с «Шеньчжень Леопард»

Форвард Джаред Саллинджер продолжит карьеру в Китае. Американец подписал двухмесячный контракт с командой «Шеньчжень Леопард», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик. За время выступлений в составе нового клуба Саллинджер заработает $ 300 тыс.

Минувший сезон стал худшим для игрока за время выступлений в НБА. Защищая цвета «Торонто Рэпторс», Саллинджер провёл лишь 11 поединков в регулярном чемпионате, набирая в них 3,4 очка и совершая 2,5 подбора в среднем.

Всего же в регулярных чемпионатах на его счету 269 матчей, в которых он собирал коллекцию из 10,8 очка и 7,5 подбора в среднем.