Воронцевич: Итудис ничего мне не писал, а Хацихристос пожелал удачи

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евробаскета с командой Греции, рассказав об отношении к этому матчу греческой части тренерского штаба московского ЦСКА.

«У нас было время отдохнуть, восстановиться. Кто-то пошёл в бассейн, кто-то — в сауну, прошли восстановительные процедуры. Сегодня прошла тренировка, разбирали греков. У нас есть много видеоматериалов.

У соперников хороший состав, сбалансированный. Могут сыграть и с номинальным центровым, и трёхочковые могут бросать, также могут играть двумя мощными форвардами, чтобы «маленькие» имели возможность проходить под кольцо.

Что касается новостей из клуба, то Ватутин мне пожелал удачи. Итудис ничего не писал. Писал наш тренер по физической подготовке, Костас Хацихристос пожелал удачи. Я сказал спасибо, и, в общем-то, победит сильнейший", — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.