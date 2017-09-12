Дабл-дабл Марка Газоля помог Испании обыграть Германию

Сборная Испании по баскетболу обыграла команду Германии, став таким образом первым полуфиналистом Евробаскета.



Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. Стартовая четверть осталась за немцами, но уже во второй испанцы сумели вырваться вперёд. На перерыв команды ушли при счёте 34:33 в пользу пиренейцев. Во многом определяющей в матче стала третья четверть, в которой испанцы победили с разницей в 13 очков, а главным творцом успеха в ней стал центровой Марк Газоль, сумевший набрать за этот игровой отрезок 18 очков.



В заключительной десятиминутке испанцы сумели удержать преимущество, доведя матч до победы — 84:72



Самым результативным в составе победителей стал Марк Газоль, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. У Германии 27 очков и 8 передач в активе Денниса Шрёдера.