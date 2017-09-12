34 очка Порзингиса не спасли Латвию от поражения в матче со Словенией

Сборная Словении, обыграв команду Латвии, стала вторым полуфиналистом Евробаскета. Матч проходил в яркой борьбе, с постоянными рывками одной из команд. Уже в первой четверти словенцы набросали в корзину прибалтов 34 очка, поведя в счёте 34:23. Однако уже во втором игровом отрезке отличную игру в атаке показали латвийцы, которые ушли на перерыв в статусе лидера — 55:51.



В третьей четверти очередной спурт организовали балканцы, сумевшие перед заключительной десятиминуткой оторваться на 10 очков.

В завершающие минуты встречи команда Багатскиса пыталась отыграться, однако хладнокровное исполнение словенцами штрафных и уверенная игра Горана Драгича и Луки Дончича на последних минутах встречи, не дали возможность это сделать. Победа Словении — 103:97.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 27 очков и совершивший 9 подборов, ещё 26 очков, 6 подборов и 8 передач в активе Горана Драгича. У команды Латвии 34 очка и 6 подборов на счету Кристапса Порзингиса.