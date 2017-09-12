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34 очка Порзингиса не спасли Латвию от поражения в матче со Словенией

12 сентября 2017, вторник. 23:27 Баскетбол

Сборная Словении, обыграв команду Латвии, стала вторым полуфиналистом Евробаскета. Матч проходил в яркой борьбе, с постоянными рывками одной из команд. Уже в первой четверти словенцы набросали в корзину прибалтов 34 очка, поведя в счёте 34:23. Однако уже во втором игровом отрезке отличную игру в атаке показали латвийцы, которые ушли на перерыв в статусе лидера — 55:51.

В третьей четверти очередной спурт организовали балканцы, сумевшие перед заключительной десятиминуткой оторваться на 10 очков.

В завершающие минуты встречи команда Багатскиса пыталась отыграться, однако хладнокровное исполнение словенцами штрафных и уверенная игра Горана Драгича и Луки Дончича на последних минутах встречи, не дали возможность это сделать. Победа Словении — 103:97.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 27 очков и совершивший 9 подборов, ещё 26 очков, 6 подборов и 8 передач в активе Горана Драгича. У команды Латвии 34 очка и 6 подборов на счету Кристапса Порзингиса.

ЧЕ-2017 (м). 1/4 финала
12 сентября 2017, вторник. 21:30 МСК
Словения
103 : 97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)
Латвия
Словения: Дончич - 27, Горан Драгич - 26, Препелич - 17, Рэндольф - 16, Видмар - 9, Мурич - 4, Чанчар - 3, Блажич - 1, Николич, Ребец, Загорац, Димец
Латвия: Порзингис - 34, Бертанс - 12, Шмитс - 10, Тимма - 9, Стрелниекс - 4, Блумс - 3, Пейнерс - 2, Мейерс, Яниченокс, Шкеле, Гразулис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Баскетбол Сборная Словении — Баскетбол Кристапс Порзингис
Новости. Баскетбол
12 сентября 2017, вторник
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