Драгич: Дончич всё ещё ребёнок, который смотрит мультики, но он невероятен

Лидер сборной Словении Горан Драгич, после четвертьфинального поединка Евробаскета с Латвией, поделился мыслями относительно восходящей звезды словенской команды, 18-летнего Луки Дончича.

«Лука? он звезда, но он всё ещё ребенок. Как его сосед по комнате, я могу сказать, что он по-прежнему смотрит мультики и сериал „Друзья“. Нам повезло, что он с нами. Когда он на площадке, он просто невероятен», — цитирует Драгича Sportando.

Отметим, что вклад тандема Драгич — Дончич стал определяющим в победе словенской сборной над Латвией. На двоих они сумели набрать 53 очка, а сама балканская команда обыграла соперника со счётом 103:97.