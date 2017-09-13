Мэджик Джонсон отказался от работы в «Голден Стэйт», «Детройте» и «Нью-Йорке»

Мэджик Джонсон признался, что до назначения на пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс» он отказался от предложений «Голден Стэйт Уорриорз», «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс».



«Я люблю «Лейкерс». Я отказался от трёх работ. Владелец «»Голден Стэйт» Джо Лэйкоб предлагал мне должность в клубе. Я сказал: «Нет. Я с «Лейкерс» навсегда». Владелец «Детройта» Том Горс хотел работать со мной. Но я не смог принять его предложение. Президент «Нью-Йорка» Стив Миллз связывался со мной, но получил отказ», – сказал Джонсон в эфире телеканала ESPN.



Напомним, что Джонсон стал президентом «Лейкерс» в феврале 2017 года.

Расследование в отношении «Лейкерс» вызвано комментарием Джонсона