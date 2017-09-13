Папаниколау: сборная Греции отдаст всё, чтобы завоевать медали Евробаскета

Форвард сборной Греции Костас Папаниколау признался, что он и его партнёры по команде сделают всё возможное, чтобы завоевать медали Евробаскета.



«Мы отдадим всё, чтобы завоевать медали после стольких лет. Мы должны быть сконцентрированными. Когда вы прижаты к стене, хуже уже не может быть. Нам пришлось переосмыслить несколько вещей. Мы начали уважать себя и стараться ещё больше. Мы обсуждали все эти вещи вместе, и наше доверие друг к другу выросло», – приводит слова Папаниколау Eurohoops.



Напомним, что в 1/4 финала сборная Греции встретится с командой России.

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