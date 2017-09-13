Лонзо Болл опередил Кармело Энтони в списке лучших игроков по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА с 75-го по 51-е место. Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони занял 64-ю позицию. На 63-й строчке расположился разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который не провёл в лиге ни одного матча.



75. Деннис Смит-младший («Даллас Маверикс»)



74. Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Лос-Анджелес Лейкерс»)



73. Джефф Тиг («Миннесота Тимбервулвз»)



72. Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс»)



71. Майкл Кидд-Гилкрист («Шарлотт Хорнетс»)



70. Клинт Капела («Хьюстон Рокетс»)



69. Серж Ибака («Торонто Рэпторс»)



68. Аарон Гордон («Орландо Мэджик»)



67. Патрик Миллз («Сан-Антонио Спёрс»)



66. Николя Батюм («Шарлотт Хорнетс»)



65. Маркус Смарт («Бостон Селтикс»)



64. Кармело Энтони («Нью-Йорк Никс»)



63. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»)



62. Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс»)



61. Эйвери Брэдли («Детройт Пистонс»)



60. Девин Букер («Финикс Санз»)



59. Дэнни Грин («Сан-Антонио Спёрс»)



58. Харрисон Барнс («Даллас Маверикс»)



57. Эндрю Уиггинс («Миннесота Тимбервулвз»)



56. Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»)



55. Роберт Ковингтон («Филадельфия Сиксерс»)



54. Данило Галлинари («Лос-Анджелес Клипперс»)



53. Андре Драммонд («Детройт Пистонс»)



52. Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»)



51. Брук Лопес («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Лонзо Болл занял 45-е место в списке лучших 50 игроков по версии SLAM Online