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Лонзо Болл опередил Кармело Энтони в списке лучших игроков по версии ESPN

13 сентября 2017, среда. 11:57 Баскетбол

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА с 75-го по 51-е место. Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони занял 64-ю позицию. На 63-й строчке расположился разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который не провёл в лиге ни одного матча.

75. Деннис Смит-младший («Даллас Маверикс»)

74. Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Лос-Анджелес Лейкерс»)

73. Джефф Тиг («Миннесота Тимбервулвз»)

72. Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс»)

71. Майкл Кидд-Гилкрист («Шарлотт Хорнетс»)

70. Клинт Капела («Хьюстон Рокетс»)

69. Серж Ибака («Торонто Рэпторс»)

68. Аарон Гордон («Орландо Мэджик»)

67. Патрик Миллз («Сан-Антонио Спёрс»)

66. Николя Батюм («Шарлотт Хорнетс»)

65. Маркус Смарт («Бостон Селтикс»)

64. Кармело Энтони («Нью-Йорк Никс»)

63. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»)

62. Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс»)

61. Эйвери Брэдли («Детройт Пистонс»)

60. Девин Букер («Финикс Санз»)

59. Дэнни Грин («Сан-Антонио Спёрс»)

58. Харрисон Барнс («Даллас Маверикс»)

57. Эндрю Уиггинс («Миннесота Тимбервулвз»)

56. Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»)

55. Роберт Ковингтон («Филадельфия Сиксерс»)

54. Данило Галлинари («Лос-Анджелес Клипперс»)

53. Андре Драммонд («Детройт Пистонс»)

52. Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»)

51. Брук Лопес («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Лонзо Болл занял 45-е место в списке лучших 50 игроков по версии SLAM Online
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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