Лонзо Болл опередил Кармело Энтони в списке лучших игроков по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА с 75-го по 51-е место. Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони занял 64-ю позицию. На 63-й строчке расположился разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который не провёл в лиге ни одного матча.
75. Деннис Смит-младший («Даллас Маверикс»)
74. Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Лос-Анджелес Лейкерс»)
73. Джефф Тиг («Миннесота Тимбервулвз»)
72. Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс»)
71. Майкл Кидд-Гилкрист («Шарлотт Хорнетс»)
70. Клинт Капела («Хьюстон Рокетс»)
69. Серж Ибака («Торонто Рэпторс»)
68. Аарон Гордон («Орландо Мэджик»)
67. Патрик Миллз («Сан-Антонио Спёрс»)
66. Николя Батюм («Шарлотт Хорнетс»)
65. Маркус Смарт («Бостон Селтикс»)
64. Кармело Энтони («Нью-Йорк Никс»)
63. Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»)
62. Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс»)
61. Эйвери Брэдли («Детройт Пистонс»)
60. Девин Букер («Финикс Санз»)
59. Дэнни Грин («Сан-Антонио Спёрс»)
58. Харрисон Барнс («Даллас Маверикс»)
57. Эндрю Уиггинс («Миннесота Тимбервулвз»)
56. Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»)
55. Роберт Ковингтон («Филадельфия Сиксерс»)
54. Данило Галлинари («Лос-Анджелес Клипперс»)
53. Андре Драммонд («Детройт Пистонс»)
52. Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»)
51. Брук Лопес («Лос-Анджелес Лейкерс»).