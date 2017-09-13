«Бруклин» объявил о подписании контракта с Тайлером Зеллером

«Бруклин Нетс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Тайлером Зеллером. Отмечается, что соглашение рассчитано на несколько сезонов.



Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что контракт Зеллера с «Нетс» будет рассчитан на два года.



В минувшем сезоне Тайлер выступал за «Бостон Селтикс». 27-летний центровой принял участие в 51 матче регулярного чемпионата. Зеллер проводил на площадке по 10,3 минуты, набирал по 3,5 очка и собирал по 2,4 подбора в среднем за игру. В плей-офф Зеллер помог «Селтикс» в 11 поединках, собирая коллекцию из 2,9 очка и 1,7 подбора за 7,1 минуты в среднем за матч.

Тайлер Зеллер согласовал двухлетний контракт с «Бруклином»