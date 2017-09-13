Дюрант написал послание недоброжелателям на подошве обуви

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, отправил послание своим недоброжелателям, сделав это весьма оригинальным образом, нанеся записи на подошву новой обуви.

Фото новой модели кроссовок Дюранта — KD10 было представлено в «Твиттер». На подошве левого кроссовка форвард написал: чемпионы 2017 года, 16-1 (соотношение количества побед/поражений «Голден Стэйт» в плей-офф — прим. «Чемпионата»).

На подошве правого кроссовка Дюрант написал следующее: MVP финала НБА 2017 года, также добавив личные статистические показатели во всех 5 матчах финальной серии с «Кливленд Кавальерс».

Более мелким шрифтом Дюрант упомянул большой список оскорбительных прозвищ, которые ему дали в минувшем сезоне «хэйтеры» «Голден Стэйт».

Фото расписанных кроссовок баскетболиста можно увидеть в "Твиттере".