26 очков Шведа помогли России обыграть Грецию и выйти в полуфинал Евробаскета

Сборная России обыграла команду Греции в четвертьфинальном поединке Евробаскета, став третьим полуфиналистом турнира.

В первой четверти уверення игра Ника Калатеса позволила грекам оформить отрыв в 7 очков. Перед стартом второй четверти Греция вела в счёте — 24:17. Во второй четверти отрыв эллинов достигал 13 очков, но усилиями Мозгова и Фридзона отставание удалось немного сократить. На большой перерыв команды ушли при счёте 37:31 в пользу сборной Греции.



В третьей четверти команда Миссаса вновь стала наращивать преимущество, на какой-то момент оторвавшись на 11 очков, однако ударная концовка четверти от Алексея Шведа дала возможность россиянам выравнять ситуацию и на последний перерыв команды ушли при счёте 53:51 в пользу Греции.



В заключительной четверти великолепная игра Шведа позволила России выйти вперёд. В дальнейшем, невзирая на усилия греков, команда Базаревича сумела немного нарастить преимущество. В нервной концовке россиянам удалось удержать победу, счёт игры — 74:69.



Самым результативным в составе россиян стал Алексей Швед, набравший 26 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил центровой Тимофей Мозгов. У греков 25 очков в активе Ника Калатеса.

В полуфинальном поединке, который пройдёт 15 сентября, сборная России сыграет с победителем пары Сербия — Италия.