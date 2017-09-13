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26 очков Шведа помогли России обыграть Грецию и выйти в полуфинал Евробаскета

13 сентября 2017, среда. 20:36 Баскетбол

Сборная России обыграла команду Греции в четвертьфинальном поединке Евробаскета, став третьим полуфиналистом турнира.

В первой четверти уверення игра Ника Калатеса позволила грекам оформить отрыв в 7 очков. Перед стартом второй четверти Греция вела в счёте — 24:17. Во второй четверти отрыв эллинов достигал 13 очков, но усилиями Мозгова и Фридзона отставание удалось немного сократить. На большой перерыв команды ушли при счёте 37:31 в пользу сборной Греции.

В третьей четверти команда Миссаса вновь стала наращивать преимущество, на какой-то момент оторвавшись на 11 очков, однако ударная концовка четверти от Алексея Шведа дала возможность россиянам выравнять ситуацию и на последний перерыв команды ушли при счёте 53:51 в пользу Греции.

В заключительной четверти великолепная игра Шведа позволила России выйти вперёд. В дальнейшем, невзирая на усилия греков, команда Базаревича сумела немного нарастить преимущество. В нервной концовке россиянам удалось удержать победу, счёт игры — 74:69.

Самым результативным в составе россиян стал Алексей Швед, набравший 26 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил центровой Тимофей Мозгов. У греков 25 очков в активе Ника Калатеса.

В полуфинальном поединке, который пройдёт 15 сентября, сборная России сыграет с победителем пары Сербия — Италия.

ЧЕ-2017 (м). 1/4 финала
13 сентября 2017, среда. 18:45 МСК
Греция
69 : 74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)
Россия
Греция: Калатес - 25, Принтезис - 19, Бурусис - 10, Слукас - 7, Папаниколау - 6, Папаяннис - 2, Богрис, Адетокунбо, Папапетру, Аграванис, Паппас, Манцарис
Россия: Швед - 26, Мозгов - 15, Фридзон - 11, Воронцевич - 8, Хвостов - 7, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин, Курбанов, Зубков, Бабурин, Ивлев, Антонов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Греции — Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
13 сентября 2017, среда
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