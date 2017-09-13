Курбанов: на Шведе было по два-три игрока

Форвард сборной России Никита Курбанов, поделился впечатлениями от победной четвертьфинальной игры Евробаскета с командой Греции, отметив, что невзирая на неудачную первую половину, в перерыве команда не пребывала в паническом настроении.

«Несмотря на трудности, которые мы сами себе создали, смогли их преодолеть, наверное, за счёт характера и командного духа. Довели встречу до победы.В перерыве всё прошло без паники. Мы понимали, что они оторвались за счёт легких мячей и та разница в шесть очков была только из-за этого. Потому, нам надо было остановить их быструю игру.

Было заметно, что Шведа паковали, разобрали наше нападение, на нём было по два-три игрока. Но в перерыве мы нашли те лазейки, чтобы забивать мячи, и всё прошло очень позитивно", -передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.