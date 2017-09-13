Швед: прибавили в матче с Грецией, поскольку, наверное, не захотели ехать домой

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу над командой Греции (74:69) в четвертьфинальном матче Евробаскета-2017.



«После такой игры хочется отдохнуть, устали. Все — молодцы. Первую половину мы сыграли не так, я промазал много бросков. Всякое бывает, но, главное, ребята мне верили и помогали. Почему так преобразились после большого перерыва? Просто, наверное, не захотели ехать домой. Мы же такой большой путь проделали, и хочется ещё здесь задержаться. Не надо загадывать, нужно готовиться к каждой игре, а там уже что получится. Как можно говорить, что в полуфинале будет легче психологически, если там играют четыре лучшие команды Европы? Нет, конечно. Будет ещё тяжелее», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.