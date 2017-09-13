Воронцевич: в игре с хорватами мы были более целостными

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу над командой Греции в 1/4 финала Евробаскета, отметив, что важнейшим её фактором стала командная игра.

«В первой половине у нас было очень много промахов и потерь, но мы продолжали быть вместе. Можно извлекать плоды и из ошибок. Спасибо всем, что не раскисли, собрались и не опустили голову. В таких играх формируется характер. Для многих из нас такой опыт, как очень большой экзамен. Как персонально для каждого так и для команды.



Нам не нужно думать, что каждый из нас как отдельная часть сильнее целого. Всегда единое целое перерастает во что-то большее. С хорватами мы были более целостными. Но во второй половине собрались, отстояли. Посмотреть сегодняшнюю игру будет полезно для нас всех.



Мы верили в систему и в Шведа, мы ему доверяем. Нам не нужно было изобретать велосипед. Следовало играть попроще и командно. Мы сильны едины, выигрывает команда. Мы верим в Алексея и просим его не обижаться на нас, когда мы ему что-то говорим. Никто не против его бросков, главное, чтобы все защищались. После хорошей защиты у нас всё порядке в атаке», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.