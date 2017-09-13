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Базаревич: ребята очень помогали Шведу и придавали ему увереннности

13 сентября 2017, среда. 22:13 Баскетбол

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном поединке Евробаскета над Грецией, отдав должное слаженным командным действиям подопечных.

«Первую половину мы провели не лучшим образом. Можно сказать, играли плохо. Но не теряли веру, продолжали работать. Знали, что сможем прибавить, и у нас это получилось. Замена Шведа? Мы хотели, чтобы в концовке у нас был более физически мощный состав, чтобы тормозить греков, и тактика сработала.

Швед, несомненно, очень важный для нас игрок, сегодня у него не шла игра с самого начала и почти до самого конца, но у нас настоящая команда. Ребята стояли у него за спиной, очень сильно ему помогали, придавали уверенности. Это командная победа", — заявил Базаревич на послематчевой пресс-конференции.

26 очков Шведа помогли России обыграть Грецию и выйти в полуфинал Евробаскета
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Греции — Баскетбол Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
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