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Сербия обыграла Италию, став соперником сборной России в полуфинале Евробаскета

13 сентября 2017, среда. 23:20 Баскетбол

Сборная Сербии стала последним полуфиналистом Евробаскета. Команда Саши Джорджевича уверенно переиграла команду Италии.

В первой четверти на площадке шла равная борьба, но уже во второй четверти сербы оформили рывок, который позволил им уйти на большой перерыв с преимуществом в 11 очков. В третьем игровом отрезке сербы продолжали удерживать комфортное преимущество, а в четвёртой четверти даже нарастили его.

Итоговая победа Сербии — 83:67.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 22 очка, у итальянцев 18 очков в активе Марко Белинелли.

В полуфинале, который состоится 15 сентября, сборная Сербии сыграет с командой России.

ЧЕ-2017 (м). 1/4 финала
13 сентября 2017, среда. 21:30 МСК
Италия
67 : 83 (17:18, 16:26, 15:15, 19:24)
Сербия
Италия: Белинелли - 18, Датоме - 15, Бернс - 9, Мелли - 7, Хэкетт - 5, Билига - 4, Арадори - 4, Филлой - 3, Кузин - 2, Чинчиарини, Абасс, Бальди Росси
Сербия: Богданович - 22, Мачван - 13, Лучич - 11, Марьянович - 10, Милосавлевич - 10, Кузмич - 9, Йович - 6, Мичич - 2, Штимац, Бирчевич, Лазич, Гудурич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
13 сентября 2017, среда
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