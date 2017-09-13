Сербия обыграла Италию, став соперником сборной России в полуфинале Евробаскета

Сборная Сербии стала последним полуфиналистом Евробаскета. Команда Саши Джорджевича уверенно переиграла команду Италии.

В первой четверти на площадке шла равная борьба, но уже во второй четверти сербы оформили рывок, который позволил им уйти на большой перерыв с преимуществом в 11 очков. В третьем игровом отрезке сербы продолжали удерживать комфортное преимущество, а в четвёртой четверти даже нарастили его.

Итоговая победа Сербии — 83:67.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 22 очка, у итальянцев 18 очков в активе Марко Белинелли.

В полуфинале, который состоится 15 сентября, сборная Сербии сыграет с командой России.