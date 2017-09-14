«Майами» договорился с Ричардсоном о новом четырёхлетнем контракте на $ 42 млн

«Майами Хит» договорился с атакующим защитником Джошем Ричардсоном о продлении контракта на четыре года, за которые игрок заработает $ 42 млн, сообщает ESPN. По условиям соглашения баскетболист имеет право досрочно расторгнуть его после третьего года.

23-летний Ричардсон был выбран «Майами» под 40-м номером на драфте 2015 года. В минувшем сезоне он набирал по 10,2 очка и совершал по 3,2 подбора за 31 минуту в среднем за игру в 53 матчах регулярного чемпионата, выйдя в стартовом составе в 34 из них.