Блатт: после таких побед, как над Грецией, России нужно думать лишь о своей игре

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт после победы команды Сергея Базаревича в четвертьфинале плей-офф Евробаскета-2017 над сборной Греции считает, что ей под силу добиться самых высоких достижений на турнире.



«Я был счастлив присутствовать на такой игре. Сборная России проявила характер. У команды многое не получалось, но все ребята сражались до последней секунды и были вознаграждены за старание. Я верю в этих парней, они способны на многое. Сербия или Италия? Какая разница, после таких побед надо выходить на площадку и думать только о своей игре. Перформанс Шведа? Он проводит великолепный турнир», – цитируют Блатта «Известия».



Встреча завершилась победой сборной России со счётом 74:69. В полуфинале она встретится со сборной Сербии.