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Блатт: после таких побед, как над Грецией, России нужно думать лишь о своей игре

14 сентября 2017, четверг. 10:16 Баскетбол

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт после победы команды Сергея Базаревича в четвертьфинале плей-офф Евробаскета-2017 над сборной Греции считает, что ей под силу добиться самых высоких достижений на турнире.

«Я был счастлив присутствовать на такой игре. Сборная России проявила характер. У команды многое не получалось, но все ребята сражались до последней секунды и были вознаграждены за старание. Я верю в этих парней, они способны на многое. Сербия или Италия? Какая разница, после таких побед надо выходить на площадку и думать только о своей игре. Перформанс Шведа? Он проводит великолепный турнир», – цитируют Блатта «Известия».

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 74:69. В полуфинале она встретится со сборной Сербии.

Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Греции — Баскетбол Дэвид Блатт
Новости. Баскетбол
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