Богдан Богданович: Россия проводит невероятный турнир, но её можно победить

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после победы над сборной Италии в четвертьфинале плей-офф Евробаскета-2017 высказал мнение о предстоящей встрече со сборной России в полуфинале.



«Россия проводит невероятный турнир. Это очень сложный соперник. Но её можно победить. На групповом этапе она уже однажды проиграла Латвии. Самым важным для нас будет остановить Алексея Шведа», – сообщил Богданович на послематчевом общении с прессой.



На групповом этапе Россия обыграла Сербию со счётом 75:72.