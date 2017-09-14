Итудис: недоволен подходом к делу игроков ЦСКА в матче с АЕК

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался разочарован действиями подопечных в товарищеском матча с АЕК.



«Это был очередной предсезонный матч, в котором мы хотели многое посмотреть. Определённо, я недоволен нашим поведением в игре, прежде всего подходом к делу, выступление молодых ребят не порадовало. Конечно, нам не хватает наших защитников, созидателей, ждём их возвращения. В подготовительных встречах у нас нет приоритета обязательно побеждать, хотя мы всегда стремимся выигрывать, мы должны быть готовы к состязанию. В конце мы включились, совершили рывок, но было поздно. Также нам помешали 12 промахов со штрафных. Хочу также поздравить с победой сборную России и пожелать удачи в оставшейся части турнира», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 69:78.