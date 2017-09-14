«Химки» уступили «Милану» в товарищеском матче

Баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение от «Милана» в товарищеском поединке. Встреча состоялась на домашнем паркете итальянской команды и завершилась со счётом 89:88.



В составе «Химок» самым результативным игроком оказался форвард Малкольм Томас, набравший 25 очков и собравший 6 подборов. Форвард Тайлер Ханикатт отметился 19 очками, 7 подборами и 3 результативными передачами. Защитник Джеймс Андерсон набрал 14 очков и отдал 4 передачи.



Видео доступно на официальном канале «Химок» на сервисе YouTube.