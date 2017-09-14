175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лонзо Болл: мой отец не станет проблемой для игроков «Лейкерс»

14 сентября 2017, четверг. 13:04 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл сказал, что его отец не будет мешать игрокам калифорнийского клуба.

«Будет ли он проблемой? Нет. Могу сказать за своих товарищей по команде, которые уже знают его, что мой отец никогда не был проблемой, и я не думаю, что он когда-то станет проблемой», – приводит слова Болла NBC Sports.

Лонзо был выбран под вторым номером на драфте-2017. По итогам минувшей Летней лиги НБА Болл получил награду MVP. Разыгрывающий проводил на площадке по 32,5 минуты, набирал по 16,3 очка, отдавал по 9,3 передачи, собирал по 7,7 подбора, а также совершал по 2,5 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

Лонзо Болл опередил Кармело Энтони в списке лучших игроков по версии ESPN
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
14 сентября 2017, четверг
13:51 Сборная Сербии отменила тренировку перед полуфиналом с Россией
13:43 Гэй: чувствую себя великолепно
13:04 Лонзо Болл: мой отец не станет проблемой для игроков «Лейкерс»
12:42 «Химки» уступили «Милану» в товарищеском матче
11:53 Елевич: Сербия два раза подряд не проигрывает, но России никто не страшен
11:46 Итудис: недоволен подходом к делу игроков ЦСКА в матче с АЕК
11:37 ЦСКА уступил в товарищеском матче АЕК, Хиггинс набрал 15 очков
11:18 Пау Газоль: Лука Дончич станет звездой НБА
11:13 Выступавший за «Химки» Эванс присоединится к тренировочному лагерю «Атланты»
11:00 Мачван: Россия играет жёстко и плотно, но Сербия не собирается сдаваться
10:42 Богдан Богданович: Россия проводит невероятный турнир, но её можно победить
10:16 Блатт: после таких побед, как над Грецией, России нужно думать лишь о своей игре
10:01 Марьянович: играть против Мозгова будет очень тяжело
09:47 «Майами» договорился с Ричардсоном о новом четырёхлетнем контракте на $ 42 млн
09:30 Фридзона в раздевалке России встретили фразой «Как Леброн в седьмой игре»
00:21 Браун: следующий шаг в развитии Эмбиида — научиться оставаться здоровым
13 сентября 2017, среда
23:20 Сербия обыграла Италию, став соперником сборной России в полуфинале Евробаскета
22:28 Миссас: начали терять концентрацию после успешных действий россиян
22:23 Папаниколау: казалось, матч проходит под контролем сборной Греции
22:13 Базаревич: ребята очень помогали Шведу и придавали ему увереннности
21:51 Чернов: в полуфинале в соперниках России хотел бы видеть итальянцев
21:27 ФИБА представила обзор поединка между Грецией и Россией
21:15 Кириленко: сборная России выдала лучший матч по характеру
21:07 Воронцевич: в игре с хорватами мы были более целостными
21:00 Швед: прибавили в матче с Грецией, поскольку, наверное, не захотели ехать домой
20:57 Курбанов: на Шведе было по два-три игрока
20:51 Д. Кулагин: наконец-то можем гордиться Россией!
20:36 26 очков Шведа помогли России обыграть Грецию и выйти в полуфинал Евробаскета
19:31 Четыре команды заинтересованы в подписании контракта с Богутом
18:53 Дюрант написал послание недоброжелателям на подошве обуви
18:45 С. Обрадович: матч Греция — Россия выиграет тот, кто лучше готов психологически
17:21 Джорджевич: знаем, как играть со сборной Италии
17:03 Эдельштейн уволен с поста наставника сборной Израиля
15:52 Вяльцев: Швед — это игрок уровня НБА
15:10 Макколлум: игрокам нужно начать оценивать журналистов
14:51 Годлевский: у Греции собраны очень опытные, авторитетные игроки, с репутацией
14:45 «Бруклин» объявил о подписании контракта с Тайлером Зеллером
14:41 Антонов: греки показали, что умеют побеждать в важных матчах
14:13 Мэджик Джонсон: Нэнс-младший – секретное оружие «Лейкерс»
13:43 Порзингис: Рэндольф играл грязно с самого начала матча
13:24 Мессина: Сербия не является непобедимой
12:09 Базаревич: сборная Греции не играет в традиционный греческий баскетбол
11:57 Лонзо Болл опередил Кармело Энтони в списке лучших игроков по версии ESPN
11:35 Брайант: не думал, что под сводами арены «Лейкерс» будут висеть две моих майки
11:14 Папаниколау: сборная Греции отдаст всё, чтобы завоевать медали Евробаскета
Все новости RSS
Партнерский контент