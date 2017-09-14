Лонзо Болл: мой отец не станет проблемой для игроков «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл сказал, что его отец не будет мешать игрокам калифорнийского клуба.



«Будет ли он проблемой? Нет. Могу сказать за своих товарищей по команде, которые уже знают его, что мой отец никогда не был проблемой, и я не думаю, что он когда-то станет проблемой», – приводит слова Болла NBC Sports.



Лонзо был выбран под вторым номером на драфте-2017. По итогам минувшей Летней лиги НБА Болл получил награду MVP. Разыгрывающий проводил на площадке по 32,5 минуты, набирал по 16,3 очка, отдавал по 9,3 передачи, собирал по 7,7 подбора, а также совершал по 2,5 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

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