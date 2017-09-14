Гэй: чувствую себя великолепно

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй сказал, что будет готов к началу тренировочного лагеря техасской команды.



«Я чувствую себя великолепно. Знаю, что многие люди говорят так. Не думаю, что вы ожидали услышать от меня что-то другое. Но я действительно чувствую себя великолепно. Я буду готов к началу тренировочного лагеря», – приводит слова Гэя Rotoworld.



Напомним, что в январе форвард порвал левое ахиллово сухожилие и был вынужден пропустить остаток сезона. Летом Руди подписал двухлетнее соглашение со «Спёрс» на $ 17 млн.

Гэй: готов побеждать вместе с «Сан-Антонио»