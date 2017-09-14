Богдан Таньевич завершил тренерскую карьеру

Главный тренер сборной Черногории Богдан Таньевич покинул свой пост и завершил карьеру. Об этом сообщила федерация баскетбола Черногории на своём официальном сайте.



На Евробаскете-2017 подопечные Таньевича одержали три победы в шести матчах. Национальная команда Черногории заняла третье место в группе C, а в плей-офф турнира завершила выступления на стадии 1/8 финала, уступив сборной Латвии со счётом 68:100.



Отмечается, что 70-летний специалист продолжит работать в федерации баскетбола Черногории, помогая развивать молодых тренеров.

Латвия победила Черногорию «+32» в 1/8 финала Евробаскета, Тимма набрал 21 очко