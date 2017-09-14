Панов: у сборной России хорошие шансы на победу в полуфинале Евробаскета

Бывший игрок сборной России Сергей Панов не удивлён выходом российской команды в полуфинал Евробаскета-2017.

«Никто не сомневался, что у нас есть игроки высокого уровня: Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов. Но Базаревич смог собрать именно хорошую команду, объединить их одной идеей. Выступление сборной на Евробаскете говорит о высоком уровне Базаревича, желаю ему удачи не только на этом турнире, но и после него не потеряться.



Не знаю, почему была такая эйфория вокруг побед сборной России, что в группе, что в плей-офф. У нас команда высокого уровня, мы всегда были на высоких местах на Евробаскете, а последние два турнира были неудачные, потому что в РФБ был бардак, и как следствие – в подготовке сборной. Сейчас же все смогли объединиться, так что результат никакой не неожиданный.



У сборной России хорошие шансы на победу в полуфинале. Победа в группе над сербами ничего не значит. К тому же, на турнире в Гамбурге перед Евробаскетом проиграли им, так что счет равный, будем считать. В полуфинале всё заново нужно доказывать, но подходим к нему в хорошей форме, набираем обороты по ходу турнира и играем действительно в командный баскетбол», – приводит слова Панова «Р-Спорт».