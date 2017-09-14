Лю: Лав проведёт лучший сезон с тех пор, как пришёл в «Кливленд»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю ожидает, что сезон-2017/18 станет лучшим для мощного форварда Кевина Лава с момента прихода в клуб из Огайо.

«Кевин проведёт лучший сезон с тех пор, как пришёл в „Кливленд“. По моему мнению, он и раньше играл прекрасно. Но в этом году у него будет отличная возможность показать себя. Команда будет чаще играть на него», — приводит слова Лю ESPN.

Лав четыре раза в карьере играл на Матче звёзд, но только раз после перехода в «Кливленд» — в 2017 году. Он играет за «Кавальерс» с 2014 года.

Прошедшим летом «Кливленд» покинул второй лидер команды — Кайри Ирвинг.