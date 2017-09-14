L'One: обмен в «Бруклин» — новый вызов для Мозгова

Хип-хоп исполнитель L'One считает, что обмен в «Бруклин Нетс» позволит Тимофею Мозгову проявить себя в НБА.

«Сейчас у Мозгова, безусловно, новый вызов. Меня расстроил этот обмен, но „Бруклин“ сейчас — не самое дно. Был этот знаменитый трейд, когда появились Гарнетт, Пирс и так далее, который на корню убил молодую команду. Но сейчас, по крайней мере, у них появился какой-то курс, они стали выкарабкиваться.

И сейчас вот он, шанс, прояви себя. В Лос-Анджелесе откровенно «сливали» сезон, ветераны не были нужны, их посадили на скамейку, наигрывали молодёжь. Мозгова с Денгом усадили, несмотря на их контракты. А тут он может играть. Самое плохое для игрока, на мой взгляд, — когда сидишь на «банке», — заявил L'One в эфире YouTube-канала «Футбол с Meizu».