Антонов: многие игроки сборной России отложили бритву до конца Евробаскета

Лёгкий форвард сборной России Семён Антонов в преддверии полуфинального матча Евробаскета-2017 с командой Сербии (15 сентября) рассказал, почему перестал бриться.



«Бритву отложили до конца турнира. Я, Хвостов и многие ребята придерживаются такой традиции. Кто-то несуеверный, но мы суеверные. Тем более я и Хвостов с этими усиками ходили ещё в Лондоне и в Литве в 2011-м. Так что верны традиции», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

Финальный матч Евробаскета-2017 пройдёт 17 сентября.