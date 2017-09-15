Драгич: в финале сборная Словении готова к любому сопернику

Защитник сборной Словении по баскетболуГоран Драгич прокомментировал победу своей команды в полуфинале Евробаскета над сборной Испании, а также заявил, что в финале словенцы готовы встретиться как с командой Сербии, так и со сборной России.

«Мы всё ещё не закончили. Осталась одна игра. Да, медали у нас в кармане, но если мы зашли так далеко, то почему бы и нет? Финальная игра будет грандиозной. Как бы то ни было, мы готовы встретиться с любым соперником.

Нынешняя команда — что-то особенное. У нас молодая команда, которая разбавленная несколькими ветеранами. Я счастлив быть её частью. Я — лидер сборной, но наша молодежь следует за нами. Я стараюсь подавать пример другим как на площадке, так и за её пределами. Все мы в одной лодке и сейчас мы движемся к нашей цели", — цитирует Драгича Eurohoops.