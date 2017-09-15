Канадец Денисон покинул «Нижний Новгород» по семейным обстоятельствам

Канадский центровой Шон Денисон вынужден покинуть БК «Нижний Новгород» по семейным обстоятельствам спустя неделю после подписания контракта. Как сообщает клубная пресс-служба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



О подписанном соглашении с 32-летним Денисоном было объявлено 8 сентября. Канадец известен по выступлениям в России в составах «Спартака-Приморье» (Владивосток) и «Атамана» (Ростов-на-Дону). До перехода в «Нижний Новгород» канадский баскетболист защищал цвета румынского клуба «Оради».

«Нижний Новгород» заключил годичный контракт с Денисоном